Retroscena Modric da brividi, è successo negli spogliatoi dopo il derby

La Gazzetta dello Sport svela cosa è successo negli spogliatoi dopo il derby di domenica fra Milan e Inter, è da brividi

La notte del derby conferma ciò che abbiamo visto per tutto l’anno: Luka Modric leader totale anche a 40 anni. A San Siro il centrocampista croato guida il Milan con classe e lucidità nella sfida contro l’Inter. Il Pallone d’Oro 2018 domina ritmo e tempi della partita con intelligenza tattica, visione e spirito di sacrificio. Una prestazione da protagonista in uno stadio che vive il derby con passione totale.

Dopo il triplice fischio succede qualcosa che le telecamere non mostrano. Modric resta in campo per le interviste televisive e raggiunge lo spogliatoio diversi minuti dopo i compagni. Appena entra, il gruppo lo accoglie con un coro: «Luka! Luka!». Un gesto spontaneo che racconta la considerazione all’interno dello spogliatoio. Il croato non vive su un piedistallo: dialogo continuo con i compagni, è una vera e propria guida tecnica e spirituale. Sei Champions League in carriera e una bacheca straordinaria non cambiano il suo atteggiamento.

Il legame con il Milan nasce da lontano. Modric ha sempre avuto simpatia per i colori rossoneri e in questi mesi ha scoperto l’energia del pubblico milanese. Anche Massimiliano Allegri conosce il valore di questa spinta. San Siro e la Curva Sud diventano fattori decisivi nella corsa finale. Il calendario porterà trasferte delicate contro Lazio, Napoli, Verona e Sassuolo. Per restare agganciato al sogno titolo, il Milan avrà bisogno di talento, esperienza e della guida silenziosa di Modric.

Modric, le ultime sul rinnovo

Come vi abbiamo raccontato più volte, Luka Modric ha un contratto in scadenza il prossimo giugno ma è lui autonomamente a decidere se prolungare di un altro anno oppure no. Per adesso non ha preso ancora una scelta: lo farà a fine stagione. Dovrà valutare con grande attenzione: anche se in campo non si vede, a 41 anni è giusto che faccia delle riflessioni approfondite sul suo futuro. Il sogno è chiudere con la Dinamo Zagabria, la squadra del suo cuore guidata dal suo idolo Boban, ma il Milan gli è entrato nelle vene e fisicamente potrebbe ancora reggere un’altra stagione (e soprattutto aiutando la squadra in Champions League). I tifosi del Milan attendono con ansia, ma qualsiasi decisione sarà rispettata: Modric sta dando tutto per i colori rossoneri e merita rispetto a prescindere da tutto.