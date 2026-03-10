Rigore Ricci, la sentenza di Open Var: “Siamo sorpresi”

Arrivata oggi in OPEN VAR la sentenza sul rigore di Samuele Ricci, anche se c’erano già pochi dubbi in merito

Il derby tra Milan e Inter continua a far discutere per l’episodio del presunto rigore su tocco di braccio di Samuele Ricci. La trasmissione Open VAR ha chiarito definitivamente la valutazione arbitrale: nessun calcio di rigore, decisione corretta dell’arbitro Daniele Doveri. L’audio delle comunicazioni tra campo e sala VAR conferma la lettura immediata dell’azione.

Durante il controllo, Doveri descrive l’episodio con parole nette: «Petto, niente, niente, niente… tutto naturale». In sala VAR lavorano Rosario Abisso e Marco Di Bello, che concludono rapidamente la revisione. «Check completati, puoi fischiare la fine», arriva in auricolare al direttore di gara. La spiegazione tecnica ruota attorno alla traiettoria del pallone: il braccio di Ricci resta in sagoma e il movimento va verso il corpo, con il pallone diretto verso il petto del centrocampista rossonero.

A commentare il caso interviene anche Mauro Tonolini durante la trasmissione su DAZN. L’ex arbitro spiega: «Ci ha un po’ sorpreso quello che abbiamo letto sui dubbi relativi a questa situazione, da parte nostra dubbi non ce ne sono». Poi aggiunge: «È un braccio che resta in sagoma, c’è addirittura il movimento a togliere di Ricci». La valutazione finale ribadisce la correttezza della scelta arbitrale, in linea con altri casi simili analizzati nelle stagioni precedenti.