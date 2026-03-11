Clamoroso Allegri-Real Madrid: “Tutto vero, ci sta lavorando Modric”

Un’altra conferma in merito alle indiscrezioni su Allegri e il Real Madrid: dietro le quinte ci sarebbe addirittura Luka Modric

Si riaccende il dibattito sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan è finito al centro di un’indiscrezione legata al Real Madrid, rilanciata dal giornalista Maurizio Pistocchi dopo l’articolo firmato dal direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Secondo Pistocchi, nella trattativa avrebbe un ruolo anche Luka Modric. Il centrocampista croato, vicino alla fine della carriera, starebbe lavorando dietro le quinte. “È vero, aveva ragione Zazzaroni“, scrive Pistocchi. Poi aggiunge un retroscena: Modric “ha proposto” Allegri al presidente Florentino Perez. L’idea del club spagnolo punta su un allenatore capace di gestire lo spogliatoio dopo il fallimento del progetto guidato da Xabi Alonso, con Alvaro Arbeloa alla guida solo fino al termine della stagione.

💣 Il #Milan del futuro allenatore del #RealMadrid ( è vero? Si. Aveva ragione #Zazza. Ci sta lavorando #Modric, che smetterebbe di giocare per entrare nello staff del tecnico livornese e l’ha proposto a Florentino Perez) dopo 28 giornate ha

— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) March 11, 2026

Nel frattempo Allegri resta concentrato sul Milan. Prima del derby con l’Inter il tecnico ha risposto così alle indiscrezioni: “Ho un contratto con il Milan fino al 2027, il club è al lavoro per migliorare la squadra per la prossima stagione. Ad oggi conta solo la qualificazione in Champions“. Parole chiare alla vigilia della sfida più sentita della stagione rossonera.