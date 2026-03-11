Ecco cosa è successo in queste ore. I nerazzurri non se ne fanno una ragione: la decisione sta facendo discutere

Doveri promosso a pieni voti dopo Milan-Inter: “Altro big match” (Ansa) – MilanLive.itI tifosi dell’Inter devono farsene una ragione. Il Milan domenica sera non ha ricevuto alcun favore arbitrale. Il rigore reclamato per il tocco di braccio di Samuele Ricci non esiste.

Non c’è alcun fallo e la scelta di Doveri è stata giudicata giusta. Nonostante l’AIA si sia esposta, dicendo la sua, in maniera chiara sull’episodio, si sta continuando a discutere, con il mondo nerazzurro che fatica a capire

Così, oggi, a essere criticata è stata la scelta presa su Doveri in vista del prossimo weekend. Niente turno di riposo, come poteva essere prevedibile, ma un nuovo big match: sì, perché l’arbitro dirigerà Monza-Palermo, che vale un pezzo di Serie A. La sfida che si giocherà in Brianza è sicuramente una delle più attese del weekend.

Una scelta che qualcuno ha visto come una bocciatura. Niente di vero. A far capire il perché e a prendere posizione contro chi ha provato a strumentalizzare tale decisione è stato Luca Marelli, che sui social ha provato a spiegare quanto fatto dall’AIA:

“Giornalista: “Doveri promosso ma lo mandano in Serie B!”. Ora, come sempre non giudico chi svolgere il proprio lavoro. Ma questo non è lavoro, è clickbaiting. Doveri esce nuovamente dopo il derby invece di osservare un turno di riposo che non sarebbe stato altro che normale turnover, considerando che alla CAN ci sono 42 arbitri per 20 partite.

Oltre a ciò viene designato per Monza-Palermo, il big match della giornata di Serie B che vale letteralmente un pezzo di promozione diretta in Serie A. Chi dovrebbe mandare Rocchi? Un neopromossa? Ovvio che mandi l’arbitro che reputa più in forma tra quelli a disposizione. Forse sarebbe il caso di cominciare a farsi qualche domanda su ciò che leggiamo sui social”. Ancora benzina sul fuoco per alimentare una narrazione che non regge.