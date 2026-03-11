Ibra fa impazzire i tifosi: “Dobbiamo darglielo”, poi incorona Rabiot

Le dichiarazioni dello svedese: dal Milan Futuro a Massimiliano Allegri, poi arriva il messaggio al popolo rossonero

Lunga intervista ai microfoni di CBS Golazo per Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird ha ovviamente parlato di Milan.

Interessanti le sue parole su Massimiliano Allegri: “Lavorare con lui è facile – afferma subito lo svedese -, ha esperienza, è stato in grandissimi club. È un vincente, ed essere al Milan non è per tutti. Lui capisce cosa significa essere al Milan, quindi deve solo farlo capire ai giocatori”.

Ma non proprio tutti: “Tranne Modric – prosegue Ibra -. A lui non devi spiegar nulla. Abbiamo anche Rabiot che è, secondo me, su un altro livello”. Poi Ibra aggiunge: “In questa squadra noi abbiamo Mike, Nkunku, che è arrivato quest’anno, e Rabiot. Io ho giocato con loro che avevano 17 anni al PSG, ed oggi sono qui al Milan”.

Lo svedese si è soffermato, poi, sul progetto Milan Futuro: “Prima di tutto vogliamo dare ai ragazzi il tempo di gioco, perché quando sei giovane devi giocare. Se non giochi in Milan Futuro, giochi in Primavera, 100%. Se parti in Milan Futuro ma i ritmi sono diversi, ti spostiamo in Primavera, cresci, e ti riportiamo sopra. È come una scala che sali e scendi, con l’obiettivo di crescere, così che quando arrivi in prima squadra è per via dei risultati che hai ottenuto”.

Ibrahimovic ha infine mandato un messaggio ai tifosi: “7 Champions League, 19 scudetti, i Palloni d’Oro dei nostri giocatori, tutte le coppe internazionali che abbiamo vinto. I tifosi sono abituati a questo, e se non glielo dai non gli dai il Milan, e dobbiamo darglielo”.