Ibra fa impazzire i tifosi: “Dobbiamo darglielo”, poi incorona Rabiot

Le dichiarazioni dello svedese: dal Milan Futuro a Massimiliano Allegri, poi arriva il messaggio al popolo rossonero

Ibra fa impazzire i tifosi: “Dobbiamo darglielo” (Ansa) – MilanLive.it

Lunga intervista ai microfoni di CBS Golazo per Zlatan Ibrahimovic. Il Senior Advisor di RedBird ha ovviamente parlato di Milan.

Interessanti le sue parole su Massimiliano Allegri: “Lavorare con lui è facile – afferma subito lo svedese -, ha esperienza, è stato in grandissimi club. È un vincente, ed essere al Milan non è per tutti. Lui capisce cosa significa essere al Milan, quindi deve solo farlo capire ai giocatori”.

Ma non proprio tutti: “Tranne Modric – prosegue Ibra -. A lui non devi spiegar nulla. Abbiamo anche Rabiot che è, secondo me, su un altro livello”. Poi Ibra aggiunge: “In questa squadra noi abbiamo Mike, Nkunku, che è arrivato quest’anno, e Rabiot. Io ho giocato con loro che avevano 17 anni al PSG, ed oggi sono qui al Milan”.

Lo svedese si è soffermato, poi, sul progetto Milan Futuro: “Prima di tutto vogliamo dare ai ragazzi il tempo di gioco, perché quando sei giovane devi giocare. Se non giochi in Milan Futuro, giochi in Primavera, 100%. Se parti in Milan Futuro ma i ritmi sono diversi, ti spostiamo in Primavera, cresci, e ti riportiamo sopra. È come una scala che sali e scendi, con l’obiettivo di crescere, così che quando arrivi in prima squadra è per via dei risultati che hai ottenuto”. 

Ibrahimovic ha infine mandato un messaggio ai tifosi: “7 Champions League, 19 scudetti, i Palloni d’Oro dei nostri giocatori, tutte le coppe internazionali che abbiamo vinto. I tifosi sono abituati a questo, e se non glielo dai non gli dai il Milan, e dobbiamo darglielo”. 

