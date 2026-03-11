Il Milan supera l’Arsenal ed è la miglior squadra d’Europa in una statistica

I rossoneri sono adesso la miglior squadra d’Europa in questa statistica: hanno superato anche il grande Arsenal

Ancora non è finito l’entusiasmo dei tifosi milanisti per la vittoria nel derby di domenica scorsa. Un successo che ha riacceso le speranze Scudetto dei rossoneri, anche sei i sette punti di distacco dall’Inter restano comunque tanti. Massimiliano Allegri per la seconda volta in stagione ha imbrigliato il giovane collega Christian Chivu e ha avuto ancora ragione. Con l’ennesimo clean sheet ottenuto, il Milan è oggi la miglior difesa d’Europa se consideriamo i migliori cinque campionati. Ha superato anche l’Arsenal, che era prima fino a poco fa, e il Como di Fabregas.

In 28 partite di campionato, il Milan ha subito solo 20 gol con una media dello 0,71. Numeri straordinari che testimoniamo la grande organizzazione e attenzione difensiva dei rossoneri. Che non saranno spettacolari né particolarmente propositivi nella proposta (cosa che potrà diventare un problema l’anno prossimo in Champions League) ma che con questo tipo di atteggiamento sono riusciti a fare un campionato di tutto rispetto, fino a sperare ancora di poter vincere il campionato.