Juventus, Vlahovic mollato: “Tutto su Lewandowski a zero”. Il Milan prepara il colpo

Le ultimissime notizie relative al centravanti: ecco il punto della situazione in casa rossonera e in quella bianconera

Il calciomercato di Milan e Juventus è destinato, ancora una volta, ad incrociarsi. Succederà questa estate soprattutto per quanto riguarda il centravanti. Non è un segreto che il Diavolo abbiamo seguito Dusan Vlahovic. Il serbo era il nome caldo della scorsa stagione.

Il Milan ci ha provato, anche perché sembravano esserci le condizioni giuste per affondare il colpo, ma così non è stato. Negli ultimi giorni, così, si sta diffondendo sempre più la notizia di un possibile rinnovo. Il Diavolo, dunque, appare più lontano da Vlahovic.

La situazione va però monitorata con attenzione. David Trezeguet, che di attaccanti ne sa certamente qualcosa, ha la sua idea in merito: “Non entro in questi discorsi, sono focalizzato sul River. Io prenderei Lewandowski a parametro zero, anche a 37 anni: altra categoria, è uno degli ultimi nove veri insieme a Haaland. Lewa non avrà più il fisico di un tempo, ma al Barcellona pur non giocando sempre ha segnato 14 gol: é forte, intelligente. Lewandowski arriverebbe alla Juve sapendo da dove viene e cosa ci si aspetta da lui: i gol. Se ci fosse la possibilità, lo porterei in braccio io a Torino”. Parla così il francese ex Juve a La Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Milan, il punto sull’attaccante

Entrambi i calciatori sono nel mirino del Milan. Ed è evidente che un eventuale approdo del polacco a Torino, libererebbe Vlahovic, magari destinazione rossonera.

Oggi, però, il nome del centravanti cerchiato in rosso per il Diavolo, è quello di Moise Kean. Massimiliano Allegri sarebbe ben felice di abbracciare l’italiano.

La situazione della Fiorentina, che rischia di essere ridimensionata dopo un’annata disastrosa, invita gli esperti di mercato ad essere ottimisti in merito a questa situazione. L’affare, dunque, potrebbe davvero decollare in estate. Un affare, da circa 35 milioni, che renderebbe contento anche Rafa Leao, grande amico di Kean.