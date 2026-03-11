Perché il Milan deve credere allo Scudetto: due motivi che favoriscono i rossoneri (VIDEO)

Dopo la vittoria del derby, si è riaperta la corsa Scudetto: perché il Milan deve crederci, ci sono due buoni motivi per farlo

Con la vittoria nel derby di domenica, il secondo in questa stagione (e da sette consecutivi senza vittoria per l’Inter), il Milan è tornato a sette punti dalla capolista. Un distacco ancora molto ampio, ma il campionato è ancora molto lungo e soprattutto Massimiliano Allegri può contare su due buoni motivi per crederci sul serio.

Entrambi sono strettamente legati al fattore psicologico. Il campionato del Milan è praticamente finito: la qualificazione in Champions League, obiettivo numero uno, è ormai blindato e non c’è niente che possa impensierirlo. I rossoneri quindi non hanno molto da perdere e giocheranno con la leggerezza di chi può concedersi un sogno. Che se non dovesse esaudirsi, non ci sarebbero drammi.

Al contrario, l’Inter ora si ritrova con l’ansia di chi sa di non poter più sbagliare. Il derby era per Chivu un matchpoint: con una vittoria, ma anche un pareggio, ogni tipo di discorso sarebbe chiuso. A partire dalla prossima partita contro l’Atalanta, tramortita dal Bayern Monaco in Champions League ieri e con voglia di rivalsa, i nerazzurri non possono concedersi più passi falsi, anche perché finora hanno già perso 5 partite (tantissime per una capolista).