Dimesso dall’ospedale dopo l’operazione, salta Lazio-Milan

Le ultimino notizie in vista della gara che vedrà di fronte i biancocelesti di Maurizio Sarri e i rossoneri di Massimiliano Allegri

Dopo il successo nel derby, è tempo di pensare intensamente alla Lazio. La sfida andrà in scena domenica sera all’Olimpico di Roma, dove ad attendere il popolo rossonero ci sarà uno stadio finalmente pieno. La tifoseria organizzata biancoceleste ha deciso di interrompere le proteste e di esserci solo per la gara contro il Diavolo.

Poi si tornerà a disertare l’Olimpico per contestare Claudio Lotito. Una scelta che chiaramente ha fatto sorridere il mondo milanista, ma Massimiliano Allegri e la sua squadra non penseranno certo a questo.

Così a Milanello si è tornati a correre e sudare per preparare al meglio la gara che può continuare ad alimentare il sogno Scudetto, qualora l’Inter dovesse commettere un passo falso con l’Atalanta, e blindare ulteriormente la qualificazione in Champions League.

Lazio-Milan, il punto della situazione sugli infortunati

Per l’occasione il tecnico livornese tornerà a contare su Santiago Gimenez, che al massimo siederà in panchina. Il messicano si è allenato in gruppo e non vede l’ora di dare una mano alla squadra, ma i minuti nelle gambe non sono molti.

L’infermeria, però, resta piena: sia Matteo Gabbia che Ruben Loftus-Cheek sono ancora out e salteranno la partita al pari di Adrien Rabiot, che sarà fuori per squalifica, dopo il giallo discutibile rimediato contro l’Inter.

Ci sarà anche un’assenza pesante in casa Lazio, quella di Ivan Provedel. Come riporta l’ANSA, dopo l’intervento chirurgico di stabilizzazione artroscopica della spalla presso il Concordia Hospital di Roma, eseguito dal dottor Giovanni Di Giacomo e dal dottor Alberto Costantini, è stato dimesso. L’operazione è perfettamente riuscita. Starà fuori per un bel po’ di tempo