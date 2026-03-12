Ecco il nuovo Milan: budget da 100 milioni, tre obiettivi nel mirino

Allegri e Furlani hanno pranzato insieme dopo la vittoria del derby: insieme hanno programmato il futuro del Milan

Due giorni dopo il derby vinto contro l’Inter, a Milanello è andato in scena un incontro chiave per il futuro del Milan. A tavola l’allenatore Massimiliano Allegri e l’amministratore delegato Giorgio Furlani. Il tema centrale riguarda la prossima Champions League e il mercato estivo rossonero. La qualificazione alla massima competizione europea può portare circa 60 milioni di euro nelle casse del club, cifra destinata a rinforzare la rosa secondo la linea societaria: investire sul campo ciò che la squadra produce.

Il confronto ha toccato anche la strategia tecnica. Tra premi UEFA, riscatti dei giocatori in prestito e possibili cessioni, il budget di mercato può superare quota 100 milioni. L’idea resta chiara: un rinforzo di peso per reparto, profili pronti per un ruolo da titolare nel progetto di Allegri. In attacco il nome più gradito resta Moise Kean, oggi alla Fiorentina. Il centravanti ha chiuso la scorsa stagione con 19 gol e possiede caratteristiche utili al gioco del tecnico: forza fisica e velocità nelle ripartenze. La clausola da 62 milioni attiva a luglio resta un elemento centrale nelle valutazioni.

Il mercato rossonero guarda anche alla difesa e al centrocampo. Tra i profili apprezzati figura Kim Min-jae del Bayern Monaco, valutato circa 30 milioni, con alternativa rappresentata da Mario Gila della Lazio. In mediana spunta l’occasione Leon Goretzka, in uscita dal Bayern a parametro zero. Intanto il club attende una risposta anche da Luka Modric: l’obiettivo rossonero punta al prolungamento di un’altra stagione.