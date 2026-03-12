Kean al Milan, il grande ostacolo che nessuno considera

Il punto della situazione sul colpo in attacco per i rossoneri: le voci si stanno facendo sempre più insistenti, ma c’è un problema
Moise Kean al Milan. La notizia sta prendendo sempre più piede negli ultimi giorni: d’altronde appare davvero il momento giusto per affondare il colpo. La Fiorentina, dopo una stagione disastrosa, rischia il ridimensionamento.
Al 12 marzo non è ancora chiaro se i Viola giocheranno in Serie A, ma allo stesso tempo potrebbe anche disputare l’Europa League, qualora dovesse arrivare il successo in Conference. E’ paradossale, ma possibile. Così, bisognerà ancora aspettare un po’ per capire cosa ne sarà della Fiorentina.
I tempi, però, a prescindere da tutto, appaiono maturi per una separazione tra Kean e la Viola: l’attaccante accetterebbe ben volentieri l’approdo al Milan, dove abbraccerebbe l’amico Rafa Leao. Allo stesso tempo, il Diavolo metterebbe le mani su un vero centravanti che piace a Massimiliano Allegri e Igli Tare.
Calciomercato Milan, colpo Kean: ecco il problema
Il prezzo, chiaramente, dipenderà dalla Fiorentina, ma sui 35-40 milioni di euro potrebbe fare le valigie. La Premier League osserva attentamente l’evolversi della situazione, ma dipenderà dal giocatore, poco propenso a tornare in Inghilterra.
L’Arabia Saudita, da dove sono arrivate le offerte più allettanti, al momento, invece, è da escludere. Il Milan, dunque, appare davvero in pole position per prendere Moise Kean.
C’è però un ostacolo. Un ostacolo che al momento nessuno ha preso in considerazione: il rapporto tra Fabio Paratici e la dirigenza rossonera non può certo essere dei migliori.
L’ex dirigente di Tottenham e Juve, d’altronde, si sentiva virtualmente il nuovo ds del Diavolo prima di essere scaricato. Ora avrà voglia di cedere il suo miglior giocatore proprio al Milan ad un prezzo di mercato? Ai posteri l’ardua sentenza