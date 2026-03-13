“Furlani via”, il Milan prende forma

Le ultime notizie relative al club rossonero, con il possibile addio dell’attuale Amministratore delegato

Nella giornata di ieri è tornata a circolare la notizia dell’addio di Giorgio Furlani al termine della stagione. Una notizia che ha agitato il mondo rossonero e che è diventata virale sui social. Tutti a parlarne, tutti a cercare di capire come sarà il Milan il prossimo anno.

E’ stato Zazzaroni a dare praticamente per certa la separazione tra Furlani e il club rossonero. In mattinata, però, La Gazzetta dello Sport aveva scritto di un pranzo tra l’attuale Ad e Massimiliano Allegri: il menù con portate che guardavano chiaramente al futuro.

La presenza di Furlani è costante e lo dimostra anche l’affare André del Corinthians, di cui si è interessato in prima persona. Al momento, dunque, non appaiono esserci certezze assolute in merito al futuro dell’attuale Amministratore delegato. Servirà un po’ di tempo.

In primavera le idee saranno più chiare e capiremo se Igli Tare avrà maggiore libertà di manovra sul mercato. E’ in attesa di novità anche Massimiliano Allegri, che vuole un Milan all’altezza della situazione. Un Milan capace di tornare a vincere.

I rapporti tra il tecnico livornese e Giorgio Furlani non sono certo idilliaci e anche per questo molti hanno messo in discussione il pranzo tra i due. E’ evidente che senza l’attuale AD, il Milan prenderebbe un’altra strada, rendendo felici molti tifosi del Diavolo, ma la capacità economica non cambierebbe di certo.

Poche settimane e capiremo se il club rossonero potrà finalmente avere la continuità sperata. Dopo la qualificazione matematica in Champions League tutto sarà più chiaro.