Il Milan pensa a Kean ma il sogno è un altro: affare a costo zero

Per l’attacco il nome di Kean è molto forte, ma il vero sogno di Tare e Allegri è un altro: un obiettivo concreto a costo zero

Il Milan prepara la prossima stagione con Massimiliano Allegri al centro del progetto tecnico. Le indiscrezioni su un possibile addio a fine stagione non trovano conferme: la società punta ancora sull’allenatore livornese, indipendentemente dall’esito della corsa scudetto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Allegri avrà un ruolo più incisivo nelle strategie di mercato. La richiesta del tecnico riguarda una collaborazione più stretta con la dirigenza nella costruzione della rosa. L’obiettivo resta chiaro: evitare situazioni simili a quelle di gennaio, con richieste tecniche non allineate alle operazioni del club. Con il ritorno sempre più vicino in UEFA Champions League, il Milan prepara una stagione con molti più impegni. Per questo la dirigenza intende allargare la rosa e inserire profili di esperienza e qualità, con l’obiettivo di puntare allo scudetto.

Il nodo principale riguarda il centravanti. Negli ultimi giorni è stato accostato ai rossoneri Moise Kean della Fiorentina, legato a una clausola da 62 milioni. Una cifra elevata per il club di via Aldo Rossi. Intanto Zlatan Ibrahimovic ha spiegato il profilo ideale del tecnico a CBS Sports: «Ad Allegri piacciono i giocatori di carattere». In questa direzione resta vivo anche il nome di Robert Lewandowski del Barcellona. Il bomber polacco, vicino alla scadenza di contratto, continua a segnare con regolarità e risponde all’identikit cercato dal Milan.