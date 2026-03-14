Non solo Gila, dalla Lazio al Milan: Tare vuole i suoi pupilli in rossonero

Il Diavolo sta pensando seriamente al calciatore, per il quale stravede: il punto della situazione in vista dell’estate

Non è più un segreto. Mario Gila è il nome in cima alla lista della spesa per afforzare la difesa del Milan. E’ il prescelto di Igli Tare, che lo ha portato in Italia, facendolo diventare grande e conosciuto al mondo. Così ora ha deciso che sia lui, l’ex Real Madrid, il profilo giusto per il Diavolo.

Il contratto con i biancocelesti scadrà fra meno di un anno e mezzo, il 30 giugno 2027 e il rinnovo è ovviamente in alto mare. Claudio Lotito ormai non ha alternative, deve cederlo entro la fine dell’estate ad un prezzo che non può certo essere elevatissimo. A trattare il suo acquisto, da parte del Milan, è stato fin qui Giorgio Furlani visti i rapporti non proprio idilliaci tra Tare e il numero uno della Lazio.

Nei prossimi due mesi sapremo se il pressing dell’AD del Diavolo porterà i suoi frutti o se si dovrà virare altrove. Ma nella Capitale ha giocato un altro elemento che stuzzica la fantasia del Direttore sportivo albanese del Milan.

Milan, un sogno infinito: Allegri e i tifosi dicono sì

Ha lasciato Roma, ma Tare stravede per lui: stiamo ovviamente parlando di Sergej Milinkovic-Savic, oggi in Arabia Saudita.

Il classe 1995, in forza Al’Hilal, sta maturando l’idea di tornare in Europa e ad una chiamata di colui che lo ha portato nel calcio che conta non direbbe di no. Massimiliano Allegri, poi, stravede per lui, un elemento che porterebbe quei gol che servono dai centrocampisti.

L’arrivo di Milinkovic-Savic potrebbe essere favorito, paradossalmente, ancora dalla Lazio. Sì perché se Sarri dovesse restare tornerebbe a chiedere Loftus-Cheek, che il Milan è pronto a scambiare con Gila. Intrecci biancocelesti-rossoneri che potrebbero rendere il Diavolo ancora più competitivo.