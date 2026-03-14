Svolta al derby, ma il destino è segnato: la doppia scelta di Allegri

Le ultimissime notizie relative al calciatore, decisivo nel corso dell’ultimo derby: tra presente e futuro

E’ vigilia di campionato per il Milan, che domani affronterà la Lazio di Maurizio Sarri, in un Olimpico pieno per l’occasione. Dopo settimane di scioperi, la tifoseria biancoceleste ha infatti deciso di tornare a sostenere la propria squadra. Lo farà solamente domani, poi lo stadio sarà vuoto. Una scelta curiosa che ovviamente non deve distrarre Rafa Leao e compagni.

Al successo, ormai, non ci sono più alternative se si vuole davvero alimentare il sogno Scudetto. Il Milan scenderà in campo dopo aver saputo il risultato dell’Inter che alle 15.00 di oggi affronterà l’Atalanta a San Siro. Massimiliano Allegri deve fare i conti con diverse assenze: agli infortunati di lungo corso, Matteo Gabbia e Ruben Loftus-Cheek, si aggiunge Adrien Rabiot, squalificato dopo il giallo rimediato con i nerazzurri. Difficile, inoltre, la presenza di Santiago Gimenez, che ha riassaporato il gruppo, ma che evidentemente non è pronto.

La formazione, così, non si discosterà molto da quella ammirata domenica sera: ovviamente ci sarà da sostituire Adrien Rabiot. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Ardon Jashari, in vantaggio adesso su Samuele Ricci per giocare con Youssouf Fofana e Luka Modric.

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Dietro toccherà ancora a De Winter sostituire Gabbia, con Tomori e Pavlovic a completare il reparto. Sulla destra ovviamente Alexis Saelemaekers.

Sulla sinistra, invece, ci sono buone possibilità di vedere ancora Estupinan. Allegri è intenzionato a dar fiducia all’ex Brighton, che vuole continuare a dare risposte positive per tenersi il Milan.

Al momento, però, la sua permanenza in rossonero è davvero in dubbio. Anzi. Le possibilità di salutare il Diavolo dopo una sola stagione sono molto alte e la prestazione nel derby ha sicuramente attratto pretendenti. Il Milan è pronto a cederlo per una cifra sui venti milioni di euro.

La Premier League può essere il suo campionato: West Ham, Aston Villa e Fulham lo stanno seguendo, ma attenzione anche alla Turchia, oltre che ad Atletico Madrid e Bologna, che hanno mostrato interesse nei suoi confronto. Il suo entourage sta vagliando tutte le ipotesi possibili.