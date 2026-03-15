Modric ancora al Milan: “Più di una stagione”

Tutto il popolo rossonero è in attesa dell’annuncio: il croato e il Diavolo avanti insieme. Il punto della situazione

Un colpo sensazionale. Non può che essere definito così l’affare Luka Modric. Qualcuno si era permesso di discutere il suo arrivo, ma l’ex Real Madrid ci ha messo pochissimo a convincere tutti.

Il 40enne di Zadar si è preso il Milan e tutta la Serie A, che lo applaude ovunque. Non c’è avversario che non ne ammira la professionalità e la classe. Immaginare un futuro senza Luka Modric fa dunque davvero tanto male.

Per il centrocampista potrebbero essere le ultime settimane in rossonero. Modric, però, non pensa al futuro: ha voglia di non mollare e di provare a vincere con il Diavolo. Sarà certamente l’ultimo a gettare la spugna e stasera contro la Lazio darà tutto, come ha sempre fatto.

Modric è un talento unico, al quale il Milan si è aggrappato per rinascere. Lo ha fatto chiaramente anche Massimiliano Allegri e tutti i giocatori che vedono in lui l’esempio giusto da seguire.

Modric è sacrificio e lo vediamo ad ogni gara, in cui corre e insegue gli avversari più di tanti suoi compagni di squadra. Modric è intelligenza tattica e non solo per come trova la giocata giusta per servire i compagni, ma anche perché sa come fermare gli avversari, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto.

Milan, tutti convinti: Modric ancora rossonero

I gol in stagione sono due, ma sono stati pesantissimi, avendo permesso al Milan di portare a casa tre punti, contro il Bologna e il Pisa. Modric ha sempre giocato, saltando solo la gara contro la Fiorentina, dove è rimasto in panchina.

La stagione di Luka Modric è dunque andata ben oltre le aspettative: il suo status fisico e mentale fanno intendere che possa andare avanti ancora per un po’ di anni. Ne è convinto il compagno di Nazionale e amico Rakitic: “Al Milan sperano di goderselo per un altro anno? Solo uno? Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno“.

Chi lo vede giocare e allenare, la pensa proprio come l’ex Barcellona, ma il futuro è nelle mani di Modric. Ogni singolo componente del Milan sta facendo di tutto per fargli capire che il rossonero è casa e famiglia. Dalle parti di via Aldo Rossi si respira così un cauto ottimismo: Luka Modric ancora al Milan.