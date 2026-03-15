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Modric ancora al Milan: “Più di una stagione”

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Tutto il popolo rossonero è in attesa dell’annuncio: il croato e il Diavolo avanti insieme. Il punto della situazione

Modric in rossonero
Modric ancora al Milan: “Più di una stagione” (Ansa) – MilanLive.it

Un colpo sensazionale. Non può che essere definito così l’affare Luka Modric. Qualcuno si era permesso di discutere il suo arrivo, ma l’ex Real Madrid ci ha messo pochissimo a convincere tutti.

Il 40enne di Zadar si è preso il Milan e tutta la Serie A, che lo applaude ovunque. Non c’è avversario che non ne ammira la professionalità e la classe. Immaginare un futuro senza Luka Modric fa dunque davvero tanto male.

Per il centrocampista potrebbero essere le ultime settimane in rossonero. Modric, però, non pensa al futuro: ha voglia di non mollare e di provare a vincere con il Diavolo. Sarà certamente l’ultimo a gettare la spugna e stasera contro la Lazio darà tutto, come ha sempre fatto.

Modric è un talento unico, al quale il Milan si è aggrappato per rinascere. Lo ha fatto chiaramente anche Massimiliano Allegri e tutti i giocatori che vedono in lui l’esempio giusto da seguire.

Modric è sacrificio e lo vediamo ad ogni gara, in cui corre e insegue gli avversari più di tanti suoi compagni di squadra. Modric è intelligenza tattica e non solo per come trova la giocata giusta per servire i compagni, ma anche perché sa come fermare gli avversari, facendosi trovare al posto giusto al momento giusto.

Milan, tutti convinti: Modric ancora rossonero

I gol in stagione sono due, ma sono stati pesantissimi, avendo permesso al Milan di portare a casa tre punti, contro il Bologna e il Pisa. Modric ha sempre giocato, saltando solo la gara contro la Fiorentina, dove è rimasto in panchina.

Modric e Fofana contro la Roma
Milan, tutti convinti: Modric ancora rossonero (Ansa) – MilanLive.it

La stagione di Luka Modric è dunque andata ben oltre le aspettative: il suo status fisico e mentale fanno intendere che possa andare avanti ancora per un po’ di anni. Ne è convinto il compagno di Nazionale e amico Rakitic: “Al Milan sperano di goderselo per un altro anno? Solo uno? Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno“.

Chi lo vede giocare e allenare, la pensa proprio come l’ex Barcellona, ma il futuro è nelle mani di Modric. Ogni singolo componente del Milan sta facendo di tutto per fargli capire che il rossonero è casa e famiglia. Dalle parti di via Aldo Rossi si respira così un cauto ottimismo: Luka Modric ancora al Milan.