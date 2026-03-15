Pagelle Lazio-Milan, il migliore e il peggiore in campo

Le pagelle di Lazio-Milan, la gara che ha chiuso questa giornata di Serie A. Vincono i biancocelesti per 1-0 come in Coppa Italia

Il migliore

Luka Modric è l’unico a crederci, dall’inizio alla fine. Ci mette tutto quello che ha come sempre, ma stavolta non basta perché gli altri non sono sulla sua stessa linea di attenzione.

Il peggiore

Una brutta serata per Rafael Leao, e non solo in campo. Brutta è anche la sua uscita dal campo alla sostituzione, con un battibecco con Allegri in panchina di certo evitabile. Un atteggiamento, quello del portoghese, che ha stizzito e non poco i tifosi. Fra i peggiori anche Estupinan, autore di un errore sul gol di Isaksen.

Le pagelle di Lazio-Milan

MAIGNAN 6

TOMORI 5,5

DE WINTER 5,5

PAVLOVIC 6

SAELEMAEKERS 5,5

FOFANA 5

MODRIC 6

JASHARI 5,5

ESTUPINAN 4,5

LEAO 5

PULISIC 5,5