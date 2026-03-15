Tare: “Modric ama il Milan, il contratto è pronto”, poi l’annuncio su Kean

Le dichiarazioni del Direttore sportivo dei rossoneri prima della sfida contro la Lazio: le sue parole non lasciano più dubbi

Luka Modric ancora al Milan. E’ la speranza di tutto il mondo rossonero. Una speranza che presto può diventare realtà. Le dichiarazioni di Igli Tare, ai microfoni di DAZN, prima del calcio d’inizio della gara contro la Lazio, non lasciano dubbi

#Tare: “È certo che #Modric ama tanto il #Milan e il Milan ama tanto Luka. Sarà una decisione facile.

Volendo il contratto c’è, visto che c’è l’opzione. Deve decidere lui, ma ama giocare per questa squadra” ❤️🖤 — Martin Sartorio (@MartinSa1988) March 15, 2026

“E’ certo che Modric ama tanto il Milan e il Milan ama tanto Luka. Sarà una decisione facile. Volendo il contratto c’è, visto che c’è l’opzione. Deve decidere lui, ma ama giocare per questa squadra“. Ha risposto così il Direttore sportivo albanese alla domanda sul futuro di Luka Modric al Milan.

E’ arrivata anche una dichiarazione sul possibile colpo Kean, ma qui nessun annuncio: “Inutile parlare adesso di queste cose. Per noi stasera è fondamentale vincere questa partita, vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria di domenica scorsa. Concentriamoci su queste cose e poi quando sarà tempo di mercato ci sarà tanto di cui parlare”.

La testa è dunque al campionato e alla possibilità di accorciare sull’Inter: “La distanza è tanta. Ma vincendo stasera ci avviciniamo di un passo in più. Dobbiamo pensare partita dopo partita perché il campionato è pieno di sorprese”.