Un solo errore per ribaltare la narrazione: Inter, un vittimismo che sa di paura

Quanto accaduto a San Siro ieri sta facendo discutere tutti: il popolo nerazzurro ora si sente accerchiato

“Più forti delle ingiustizie. Più forti degli errori arbitrali che ci stanno penalizzando”. Ormai da qualche giorno queste parole sono un po’ la sintesi del pensiero del tifoso nerazzurro.

Da quando Pierre Kalulu è stato espulso per una simulazione di Bastoni, il popolo interista si sente preso di mira. E’ bastato così un unico errore arbitrale – il rigore non concesso per fallo su Frattesi – per far andare su tutte le furie la società e i tifosi.

Chivu aveva già perso le staffe per il gol giustamente concesso all’Atalanta. Il tecnico avrebbe voluto, come tutti gli interisti, un fallo inesistente di Sulemana ai danni di Dumfries, per annullare la rete, ma così non è stato. Niente fallo, come non era rigore quello reclamato, per il tocco di Ricci, dopo il derby.

Però l’Inter si sente accerchiata, si sente danneggiata dagli arbitri, tanto da decidere di rifugiarsi nel silenzio stampa. I giornalisti e i tifosi filo nerazzurri stanno, invece, facendo sentire la propria voce. La narrazione si è ribaltata, nonostante ci sia un unico vero errore.

“Nessun complotto ma arbitri in crisi totale. Un campionato deciso dai fischietti e non dai calciatori è un problema serio. L’Inter non è al top, ma senza errori avrebbe vinto, meritando. Non è più calcio, è il “campionato degli arbitri”. Parole due queste di Fabio Biasin a Radio Sportiva.

I commenti sono ovviamente tantissimi. Il popolo nerazzurro si schiera con il collega, altri gli fanno notare come prima di ieri era stata l’Inter ad essere favorita:

E infatti il campionato deciso dagli arbitri lo sta vincendo l’Inter — PROPRIO MAYULU 🗼 (@red_oooooooo) March 15, 2026

Molto Semplice !

Gioie e dolori della #Marottaleague — PierfrancescoFrosini (@pierfrosini) March 15, 2026

Partiamo da 0-0 e poi devi segnare sul

Rigore xkè sia Inter che Atalanta hanno segnato due goal irregolari viziati da falli abbastanza evidenti, di Dumfries e del giocatore Atalantino su Dumfries — Michael Tartaglini (@MTartaglini) March 15, 2026

L’Inter e il suo popolo hanno deciso, dunque, di alzare la voce, rendendosi protagonisti di una narrazione, che stona con quanto visto ai danni di Milan, Napoli e Juventus, che di torti arbitrali ne hanno subiti certamente di più. Poi ci sono le statistiche relative alle espulsioni e al rapporto falli commessi/cartellini gialli che ci disegnano un quadro chiaro.

I nerazzurri sono oggi a più otto dai rossoneri, ma è evidente che dopo il ko nel derby è venuta meno qualche certezza e nonostante l’enorme vantaggio (sarebbe tale anche con la vittoria del Milan), un po’ di paura aleggia tra i corridoi degli ormai vice campioni d’Europa.