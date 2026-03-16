Blitz dell’agente del centrocampista, incontro con Furlani: l’annuncio ufficiale

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri: dopo il ko contro la Lazio si guarda al futuro. Ecco cosa è successo

Un vero e proprio blitz raccontato sui social. L’agente ha incontrato Giorgio Furlani e ne ha dato notizia sul proprio profilo Instagram. Una foto con l’Amministratore Delegato, pubblicata dal procurato Emanuela Ricci, che non lascia dubbi.

Ma chi è Emanuele Ricci? E’ un procuratore della Websoccer, agenzia che cura gli interessi di André del Corinthians. Il centrocampista, come abbiamo raccontato in questi giorni, è stato ad un passo dall’approdare al Milan.

Accordo tra le parti trovato, ma il numero uno del club paulista, Osmar Stabile, ha poi deciso di non firmare i documenti necessari al trasferimento. L’affare si è dunque arenato, per via del malcontento generale: l’allenatore Dorival Junior si è opposto alla cessione del centrocampista così come tutti i tifosi del Corinthians. L’affare non è esalto e l’incontro tra Ricci e Furlani ne è una prova. Presto ne sapremo certamente di più

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Ecco il post pubblicato oggi sul proprio profilo Instagram, dall’agente: “È davvero un grande onore essere ricevuti da Giorgio Furlani, CEO del Milan, uno dei club più prestigiosi e blasonati del calcio mondiale”, scrive il procuratore.