Bartesaghi e Gabbia non bastano, due nuovi innesti per un Milan più italiano

Le ultimissime sul mercato rossonero: le statistiche portano a cambiare rotto. Ecco i colpi dell’estate per Massimiliano Allegri

Il Milan continua ad essere poco azzurro. La squadra rossonera, che ha ritrovato un allenatore italiano, ha schierato, nel corso della stagione, ben quattro giocatori nati e cresciuti nel nostro paese.

Matteo Gabbia, Davide Bartesaghi, Samuele Ricci e Pietro Terracciano hanno così fatto crescere il minutaggio, portandolo fino a 4924 complessivi. Numeri che fanno del Milan la quintultima squadra nella speciale classifica del minutaggio degli italiani in Serie A, stilata da Kicstest. Solo l’Udinese, il Torino, l’Hellas Verona e il Como fanno peggio dei rossoneri.

Una statistica che fa riflettere e che il prossimo anno sarà certamente migliorata. Sì, perché il Milan è intenzionato ad essere un po’ più azzurro. Bartesaghi, Gabbia e Ricci non bastano. In estate ci saranno Comotto e Zeroli da valutare, con il primo che potrebbe rimanere e ritagliarsi il suo spazio.

Calciomercato Milan, doppio colpo: Allegri dice sì

Ma c’è un colpo in canna che appare davvero quello giusto per rendere il Milan ancora un po’ italiano. Stiamo parlando di Palestra, che tanto bene sta facendo al Cagliari. E’ il nome in cima alla lista per rafforzare le corsie esterne. Poi il grande affare in avanti può parlare italiano.

Sì, perché, ormai non è più un segreto: Massimiliano Allegri e Igli Tare sono sempre più convinti che Moise Kean sia il nome giusto. Anche Giorgio Furlani, che ne valuterà i costi, si sta allineando a questa idea. Kean e Palestra, dunque, per un Milan più giovane, italiano e forte