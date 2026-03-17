Leao, dal rinnovo all’addio: caos narrativo, ecco tutta la verità

Il portoghese è diventato argomento di discussione per quanto accaduto nel corso di Lazio-Milan: qualcosa non torna, il punto della situazione

Era da tanto che Rafa Leao non diventava oggetto di discussione. Dopo aver respinto per ben due volte l’abbraccio di Massimiliano Allegri è apparso inevitabile a tutti, che si tornasse a parlare del portoghese. Ne abbiamo ampiamente parlato anche noi su MilanLive.it, oltre che sui canali social.

Abbiamo detto la nostra, cercando di far sgonfiare un caso che non ha motivo di esistere. Leao era evidentemente deluso e frustrato per una prestazione alquanto negativa, ma non ha certo mostrato rabbia nei confronti del suo allenatore. Un caso da campo, insomma, nulla di più.

Tanto che il Milan ha deciso di non punire in nessuna maniera il suo giocatore, che negli spogliatoi ha discusso con Pulisic, colpevole di non avergli servito dei palloni in profondità. Roba da campo, come detto. Nulla più.

Milan-Leao, una confusione narrativa

Ma quando c’è poco da scrivere, con un campionato sfumato e una zona Champions League al momento al sicuro, Leao diventa il miglior oggetto di discussione.

Ma la sensazione è che la narrazione sia già andata oltre. Si sta cavalcando l’onda più del dovuto e qualcosa non quadra: i dubbi del Milan, con la possibilità di una cessione in estate, sarebbero emersi magicamente domenica sera. Ma come è possibile? Il mondo dei media, fino a domenica, prima del calcio d’inizio, si era allineato sul fatto che Rafa Leao e il Milan fossero destinati ad andare insieme, con il rinnovo del contratto. Tutti d’accordo, tutti felice. E’ evidente che ci sia qualcosa di poco chiaro. Servirà far passare la tempesta per capire dove stia la verità.