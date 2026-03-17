Milan, via Leao: già scelto il sostituto da 35 milioni

I rossoneri valutano la cessione dell’attaccante portoghese: per sostituirlo, c’è un nome che convince tutti

Il futuro di Rafael Leao torna al centro delle riflessioni in casa Milan. Dopo mesi tra alti e bassi, la stagione del numero 10 rossonero lascia interrogativi concreti. Le aspettative parlavano di leadership e continuità, ma alcune prestazioni e atteggiamenti, come nella gara persa contro la Lazio, non hanno convinto pienamente la dirigenza.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club sarebbe pronto ad ascoltare offerte nella prossima estate. Nel contratto di Leao resta una clausola da 170 milioni di euro, cifra fuori portata per molti club. Il Milan potrebbe valutare proposte attorno agli 80 milioni, soprattutto da Premier League o dal mercato saudita. Resta decisiva la volontà del giocatore, elemento imprescindibile per qualsiasi trattativa.

In caso di cessione, il Milan ha già iniziato a monitorare possibili sostituti. L’idea porta a un esterno offensivo e non a una punta centrale, ruolo in cui Massimiliano Allegri ha adattato Leao durante la stagione. Tra i profili seguiti spicca Antonio Nusa del Lipsia. Valutazione intorno ai 35 milioni, talento giovane e già protagonista anche a livello internazionale. Il mercato rossonero entra nel vivo: la decisione su Leao può cambiare il volto dell’attacco.