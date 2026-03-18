Allegri indica la via per un Milan da Scudetto: 4 acquisti per alzare il livello, tutti i nomi

L’allenatore rossonero spinge per alzare il livello del Milan e chiede alla società almeno 4 acquisti, uno per reparto: i nomi

Il Milan sta già programmando il futuro insieme a Massimiliano Allegri. Con il ritorno in Champions League, è opportuno che la dirigenza rossonera prepari una strategia precisa per alzare il livello competitivo e tornare protagonista, con l’obiettivo magari di puntare anche allo Scudetto nella prossima stagione. Allegri vuole un Milan più solido, e quindi con giocatori di un livello più alto per poter affrontare al meglio le sfide che lo aspettano.

Allegri chiede 4 acquisti

Massimiliano Allegri ha indicato la linea: pochi innesti ma di altissimo livello. L’obiettivo è rinforzare cinque ruoli chiave: difensore centrale mancino, esterno a tutta fascia, mezzala con gol, regista alternativo e un attaccante da almeno 20 reti. In difesa il preferito resta Kim Min-jae, profilo già pronto e affidabile. Resta sullo sfondo Aké del Manchester City, con il quale c’è già un discorso avviato, ma l’operazione più alla portata è quella con la Lazio per Mario Gila.

Sulle corsie laterali, attenzione ad Andrea Cambiaso, già valorizzato da Allegri, con alternative come Dodò e Nahuel Molina. A centrocampo il nome caldo è Leon Goretzka, opzione concreta a parametro zero. Il vero sogno resta Sergej Milinkovic-Savic, considerato perfetto per garantire gol e fisicità, una delle grandi scoperte di Igli Tare da dirigente della Lazio.

Per l’attacco c’è Kean in pole

Il reparto offensivo è il nodo decisivo. Robert Lewandowski resta una pista aperta ma complessa, mentre Gabriel Jesus non convince pienamente come riferimento centrale. In cima alla lista torna Moise Kean, profilo già conosciuto e stimato dall’allenatore. Con 4 acquisti di questo tipo, Allegri è convinto di poter alzare il livello e di poter puntare ad obiettivi importanti come lo Scudetto e un buon percorso in Champions League. Sarà ascoltato?