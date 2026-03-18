Nuovo bomber: dall’Arabia al Milan, ritorno di fiamma

I rossoneri valutano un acquisto dall’Arabia per l’attacco della prossima stagione: è un centravanti italiano che sta facendo benissimo

Parte la caccia ad un nuovo centravanti in casa Milan. Molto probabilmente in estate ci sarà una rivoluzione di tutto il reparto offensivo. Fullkrug tornerà al West Ham dopo questi mesi di prestito, mentre bisognerà fare delle riflessioni approfondite sul ruolo di Nkunku e sulla possibilità di cedere uno fra Pulisic e Leao. Allegri deciderà cosa fare in base a quello che sarà il progetto tecnico, se sceglierà di proseguire con il sistema di gioco utilizzato in questa stagione o se cambierà qualcosa. Pare certa anche la cessione di Santiago Gimenez, che non ha mai convinto né l’allenatore né Tare. Individuare il profilo giusto è fondamentale e per questo sarà una ricerca complessa. Moise Kean è uno dei profili che piace di più ad Allegri, ma si sta valutando anche un altro italiano.

Retegui torna nel mirino

Mateo Retegui torna ad essere una pista concreta e mai abbandonata. Il club rossonero lo aveva già seguito nel 2024 per il dopo Giroud e anche nella stagione successiva, prima dell’offerta da 67 milioni dell’Al Qadisya che aveva chiuso ogni margine. Nelle ultime ore, a Milano, un dettaglio riaccende l’attenzione: Igli Tare e Alessandro Moggi, agente dell’attaccante, sono stati visti a cena insieme. Un incontro che alimenta l’interesse, già noto da tempo.

Accanto al nome dell’italo-argentino restano Moise Kean, come detto, e anche Serhou Guirassy, profili diversi ma monitorati con attenzione. Il Milan valuta ogni opzione senza disperdere risorse, con l’obiettivo di inserire un attaccante pronto a garantire continuità realizzativa.

Ingaggio e formula

Il vero nodo resta economico. Retegui percepisce 16 milioni netti, una cifra lontana dai parametri rossoneri, fermi intorno ai 5 milioni più bonus. Una distanza ampia, che impone soluzioni alternative per rendere l’operazione sostenibile.

L’ipotesi più concreta passa da una formula diversa: prestito con diritto di riscatto e contributo sull’ingaggio da parte del club saudita. Il Milan osserva e prepara la mossa, con l’idea di chiudere un colpo mirato per l’attacco. Il casting è aperto, ma Retegui resta un nome caldo.