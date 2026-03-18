Per Leao solo chiacchiere, ma sarà rivoluzione: via dopo il Mondiale

Le ultime notizie sul futuro del Milan: ecco la situazione legata agli attaccanti rossoneri. Il punto della situazione

Rafa Leao è stato al centro del dibattito rossonero negli ultimi giorni. L’attaccante portoghese è tornato ad essere messo in discussione dopo il mancato abbraccio con Massimiliano Allegri.

Si è scritto e parlato di tutto: si è dette che Leao non rinnoverà e in estate verrà ceduto. E’ bastato così un piccolo peccato veniale, per essere messo in croce, ancora una volta. Leao sta vivendo una stagione particolare, una stagione in cui è stato invitato a cambiare ruolo, a giocare da prima punta, lontano dalla sua fascia. Lo ha fatto da questa estate, a testa bassa e soffrendo per mesi per via di una pubalgia che non lo ha lasciato mai in pace.

A stretto i denti, difendendo i colori che più ama perché lui si vede al Milan in futuro e lo stesso pensa il Diavolo, che sta trattando con il rinnovo. La volontà delle parti è quella di proseguire insieme.

Leao, così, nonostante una stagione travagliata ha raggiunto la doppia cifra, risultando più che utile alla causa. Sono nove i gol in Serie A, più uno in Coppa Italia. Nessuno ha fatto meglio del numero dieci portoghese: Chris Pulisic – anche lui a dieci gol totali – è fermo a otto reti nel massimo campionato. E l’ultimo centro risale allo scorso 28 dicembre.

Nel 2026 non ha mai segnato, ma le critiche non lo sfiorano. Giusto così, visto i tanti problemi fisici con cui ha dovuto fare i conti. Ma tre mesi di digiuno sono davvero parecchi. Per Pulisic, inoltre, al momento, non c’è alcuna trattativa avanza per prolungare il contratto (scadenza 2027 con opzione per il 2028). La posizione dell’americano, dunque, appare più incerta di quella di Rafa Leao.

Ma come più volte detto, a fare la differenza saranno le offerte e un Mondiale da protagonista, potrebbe spingere diverse squadre a presentarsi al cospetto del Diavolo per l’americano. Al Milan nessuno è incedibile e la vicenda Reijnders ce lo ha fatto capire bene.

Di certo non è incedibile Christopher Nkunku che in campionato è fermo a cinque centri (sei in totale). Pochi, pochissimi per il calciatore che pesa più a bilancio al Milan. Una proposta sui 30-35 milioni di euro lo porterebbe lontano da Milano.

Discorso identico per Gimenez, che potrebbe rilanciarsi al Mondiale ed essere ceduto. E’ la speranza del Milan, che vuole incassare quanto speso. E Fullkrug? Ad oggi è davvero impossibile una sua permanenza. L’attacco del Milan può dunque cambiare radicalmente volto, con Leao ancora punto fermo, magari insieme all’amico Moise Kean.