Infortunio Gabbia, quando rientra: c’è una speranza

Quando rientra Matteo Gabbia, in ripresa dopo l’operazione all’inguine: le ultime sul recupero del difensore rossonero

Matteo Gabbia si è operato ad inizio marzo per risolvere un fastidio inguinale che lo perseguitava da qualche tempo. Il suo rientro era previsto nel giro di un mese, come comunicato dalla società rossonera. Il suo recupero procede in maniera positiva: sta rispettando i tempi prefissati e si sta valutando un suo rientro per la partita contro il Napoli del prossimo 6 aprile al Maradona.

Quella contro gli azzurri sarà probabilmente una partita decisiva per la corsa Champions ma anche per stabilire chi chiuderà dietro all’Inter in questa stagione. La squadra di Antonio Conte, falcidiata dagli infortuni fin da inizio stagione, sta recuperando pian piano tanti giocatori e anche la miglior condizione fisica, e ora è soltanto ad un punto dal Milan e a nove punti dai nerazzurri. Per quella gara quindi sarà fondamentale recuperare Gabbia, che è stato uno dei migliori per rendimento quest’anno, nonostante l’ottimo rendimento fino ad oggi di Koni De Winter, certamente fra i più positivi degli acquisti in estate.

Come sta Loftus-Cheek

Novità anche per quanto riguarda Loftus-Cheek, fermo dopo l’operazione ai denti e alla mandibola necessaria in seguito allo scontro di gioco con il portiere in Milan-Parma. L’inglese presto avrà un dispositivo medico che gli permetterà di proteggere il volto e rimettere piede in campo, così da recuperare la condizione in vista di un rush finale di stagione in cui serviranno le forze di tutti.