Milan, quanto vale oggi il cartellino di Leao: cifra lontanissima dalla clausola

Gli esperti hanno stabilito il reale valore del cartellino di Leao, ben lontano dalla clausola da 175 milioni del suo contratto

In casa Milan, il nome al centro dell’attenzione è quello di Rafael Leao, simbolo tecnico della squadra e punto di riferimento offensivo nelle ultime stagioni. Quanto accaduto domenica sera ha creato un inutile polverone, con tante critiche nei confronti di un ragazzo che ha sì sbagliato ma con una normale reazione che si è vista migliaia di volte in un campo da calcio. A queste critiche si sono aggiunte anche le classiche e immancabili voci di mercato, con diverse fonti che hanno subito sbandierato la possibilità di una sua cessione. La domanda che tutti si fanno è: ma quanto vale oggi il cartellino di Leao dopo questa stagione complicata (ma con buoni numeri)?

Valore in calo

Nel 2023 il portoghese ha firmato il rinnovo con una clausola rescissoria da 175 milioni, cifra inserita per blindarlo. Una valutazione però fuori mercato già in passato, anche nei momenti migliori dell’esterno rossonero. Il Milan ha già respinto offerte importanti, tra cui quella del Chelsea vicina agli 80 milioni, cifra che oggi avrebbe un peso diverso nelle valutazioni.

Le analisi di settore raccontano un quadro differente. Il CIES, spiega la Gazzetta dello Sport, fissa il valore tra 40 e 50 milioni, con questa indicazione: «Tra i 40 e i 50 milioni di euro, a dipendenza della forza finanziaria dell’acquirente». Più alta la stima di Wallabies, società milanese attiva nel supporto ai club: «Tra i 65 e i 75 milioni perché Leao, pur cambiando ruolo, secondo gli algoritmi ha tenuto un rendimento costante rispetto alle stagioni passate».

Il contratto in scadenza nel 2028 incide sul prezzo, insieme al rendimento meno continuo e ai problemi fisici recenti. Il Milan riflette: Leao resta centrale nel progetto, ma le cifre del mercato impongono nuove valutazioni.