Theo Hernandez lo manda al Milan, colpo dall’Arabia Saudita (video)

Le ultimissime notizie relative al calciomercato dei rossoneri: il Diavolo pronto a cogliere una grande opportunità

Theo Hernandez sogna di far ritorno al Milan. Un Milan che non avrebbe mai lasciato, ma il club rossonero ha fatto un’altra scelta. E’ evidente che servirà del tempo affinché il francese rivesta la maglia del Diavolo, servirà che cambi qualcosa in dirigenza.

Un rientro alla base ovviamente al momento non è contemplato da nessuno, ma dall’Arabia Saudita è pronto a sbarcare qualcun altro. In giornata si è parlato tanto di Mateo Retegui, del quale abbiamo discusso sul canale YouTube. A proposito diteci la vostra in merito a questo possibile acquisto.

L’ex Atalanta è desideroso di giocare nuovamente in Europa e il Milan già l’estate scorsa ci ha provato. Ma attenzione alla Juventus. Sono però i costi dell’operazione a preoccupare. Così si guarda anche ad un profilo diverso, che gioca sempre in Arabia Saudita. Anzi, in realtà ha smesso di farlo da più di un mese.

Milan, ecco la grande opportunità dall’Arabia Saudita

Stiamo parlando di Darwin Nunez – di fatto – fuori rosa da quando l’Al Hilal ha acquistato Karim Benzema. C’è tanta voglia di calcio che conta per l’uruguaiano, che il Milan ha sul taccuino da anni.

E’ un’opportunità ghiotta, più facile da acquistare, visto che il club arabo lo ritiene un esubero ed è pronto a svenderlo. Così l’Europa lo attente. La Serie A può davvero essere la destinazione giusta. Il Milan è in prima fila, al pari, ancora una volta della Juventus, che vuole acquistare un centravanti internazionale. Il Napoli, inoltre, non ha mai smesso di pensare a lui e se dovesse fare le valigie Lukaku…

Dall’Arabia giunge voce che Nunez sta già sondando il terreno per quanto riguarda il Milan, tanto da chiedere informazioni a Theo Hernandez, suo amico.