Un nuovo Pallone d’Oro a Casa Milan: “E’ un sogno” (video)

Sarà possibile ammirarlo ogni giorni, nella sede del club, dalle 10 alle 19.00: è per i tifosi. Ecco tutte le sue dichiarazioni

Il Milan e tutta l’Italia si stanno godendo un grande Pallone d’Oro. Un Pallone d’Oro che non dimostra età e che non smette di emozionare.

Luka Modric sta dando tutto se stesso al Diavolo e i tifosi si sono letteralmente innamorati dell’ex Real Madrid: “Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno”.

Parole importanti di Luka Modric che ha deciso di condividere con i propri tifosi il Pallone d’Oro vinto nel 2018:“Condividere il mio Pallone d’Oro con tutti i nostri tifosi, che da mesi non mancano di dimostrarmi il loro sostegno in ogni partita, è un modo per restituire loro parte di questo affetto. Forza Milan!”

Il Pallone d’Oro di #Modric al Museo di Casa #Milan

Si potrà vederlo ogni giorni dalle 10.00 alle 19.00 “Sin dal primo giorno in cui ho indossato questa maglia, ho avvertito una sensazione indescrivibile: per me, essere un giocatore di questo Club significa realizzare un sogno” pic.twitter.com/5WqidkWcir — Martin Sartorio (@MartinSa1988) March 19, 2026

Da oggi, dunque, come è possibile leggere in un comunicato del club rossonero, il Museo Mondo Milan accoglie un nuovo speciale cimelio. Luka Modric ha personalmente collocato il suo trofeo in una teca dedicata, impreziosita da frasi e immagini che raccontano la sua inimitabile carriera – e un ulteriore segno del forte legame tra Luka e il Club.

Il trofeo amplierà la ricca collezione del Museo Mondo Milan ,il museo calcistico più visitato d’Italia. Per ammirare il Pallone d’Oro di Luka Modrić sarà possibile visitare tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00 il museo rossonero della sede di via Aldo Rossi.