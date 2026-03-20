A volte ritornano: il Milan di nuovo su Zirkzee

L’attaccante olandese spinge per un ritorno in Italia dopo l’esperienza al Manchester United: il Milan è ancora in corsa

Il Milan è alla ricerca di un centravanti e fra i tanti nomi c’è anche il più classico dei ritorni di fiamma. L’esperienza di Joshua Zirkzee al Manchester United non ha dato i risultati attesi: 20 presenze totali, 546 minuti, 2 gol e 1 assist, con appena 4 gare da titolare. Numeri lontani dagli standard mostrati in Italia, dove aveva convinto a tutto tondo. Come riportato da Matteo Moretto, la situazione legata al minutaggio ridotto riporta il centravanti sul mercato estivo, con una linea chiara: tornare in Serie A.

Il Milan di Massimiliano Allegri osserva con attenzione. In passato il club rossonero era vicino al giocatore, prima del trasferimento in Premier League. Oggi, con diversi nodi aperti in attacco, il profilo dell’olandese rientra tra le opzioni valutate.

La corsa resta ampia. Inter, Juventus, Napoli e Roma seguono il profilo e preparano eventuali mosse in base alle uscite nei rispettivi reparti offensivi. Il Milan, intanto, deve sciogliere i dubbi legati a Santiago Gimenez, Christopher Nkunku e Niclas Füllkrug, prima di affondare su un nuovo centravanti.

Dall’Inghilterra arrivano segnali di interesse anche da club di Premier League, pronti a inserirsi. Il futuro di Zirkzee resta aperto, ma una direzione prende forma: l’Italia chiama ancora.