Futuro Modric, l’annuncio di Allegri

Il futuro di Luka Modric è sempre un tema molto caldo: ne ha parlato anche Allegri in conferenza stampa

Quale sarà il futuro di Luka Modric? Ad oggi, nessuno può avere una risposta. O meglio, uno sì: soltanto lui, ma forse nemmeno. L’ex Real Madrid ha due sole priorità al momento: concludere al meglio questa prima stagione al Milan e in Italia e poi pensare al Mondiale con la sua Croazia. Se resterà o meno al Milan, potrebbe deciderlo in due occasioni: fra la fine del campionato e l’inizio del campionato mondiale o al termine della spedizione statunitense della sua Croazia.

Di questo se ne è parlato anche oggi in conferenza stampa e Allegri ha ribadito il solito concetto: “Ci parlerà la società. Dipende da lui. Ha un Mondiale da giocare… Intanto lasciamolo giocare, lasciamolo divertire“. In effetti a veder giocare Modric sembra che si stia davvero divertendo tanto, e noi con lui. Al suo arrivo, in molti avevano dubbi in merito alla tenuta fisica visti i 40 anni, e invece le gioca tutte dall’inizio alla fine. E lo fa con uno spirito incredibile e con un’attenzione in entrambe le fasi spaventosa. San Siro se lo gode per questi altri mesi, con la speranza di vederlo ancora in rossonero anche nelle magiche notti di Champions League.