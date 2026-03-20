Leao rischia, la scelta di Allegri

Il punto della situazione in vista della gara contro il Torino, in programma domani sera a San Siro: ecco cosa può succedere

E’ stata la settimana di Rafa Leao. Una narrazione allucinante sul portoghese per quanto accaduto domenica sera all’Olimpico. Un mancato abbraccio a Massimiliano Allegri è diventato un caso di stato. Poi è stata fatta chiarezza, ma nei primi giorni della settimana si è messo in discussione il futuro del dieci: si è parlato di un addio quasi certo, senza rinnovo. Niente di più falso.

Come detto, è tutto rientrato, ma oggi La Gazzetta dello Sport scrive di una possibile bocciatura per domani sera contro il Torino. Secondo quanto si legge sul quotidiano, Massimiliano Allegri starebbe pensando di lasciar fuori Leao per far giocare Fullkrug.

Oggi, dopo la conferenza stampa, ne sapremo di più in merito. Siamo certi che il principale argomento di discussione a Milanello sarà ancora il portoghese. Scopriremo così se davvero esiste la possibilità di una panchina. Sarebbe strano visto che il numero dieci ex Lille è stato sempre presente.

Chissà però che Allegri non decida di schierare le tre punte. Un’idea che prenderà piede soprattutto nel finale di stagione quanto le posizioni in classifica saranno congelate. Si guarderà così al futuro con maggior serenità e nel futuro del Diavolo sembra davvero esserci un Milan con il 4-3-3, per la felicità di Leao, ma anche di Chris Pulisic.