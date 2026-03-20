@ML – Leao out, niente Milan-Torino: Allegri cambia l’attacco

Le ultimissime notizie relative all’attaccante portoghese, costretto a saltare la gara contro i Granata: ecco cosa è successo

E’ un momento davvero sfortunato per Rafa Leao, che sarà costretto a saltare la sfida contro il Torino. L’attaccante – come appreso da MilanLive.it – oggi non si è potuto allenare per via del riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Niente partita a San Siro per il portoghese, dopo una settimana al centro dell’attenzione per via di quanto accaduto all’Olimpico.

🚨Rafa #Leao OUT! Oggi il portoghese non si è allenato per il riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Niente Torino, attesa per gli accertamenti#MilanTorino #Milan #SempreMilan pic.twitter.com/BKqa4LUTz5 — Martin Sartorio (@MartinSa1988) March 20, 2026

Massimiliano Allegri è così pronto a lanciare dal primo minuto Fullkrug, in vantaggio su Nkunku, al fianco di Christian Pulisic. In panchina ci sarà, come ampiamente detto, anche Santiago Gimenez.

Per quanto riguarda il resto della formazione non appaiono esserci dubbi, con Mike Maignan tra i pali, difesa a tre con Tomori, De Winter e Pavlovic. A centrocampo, Fofana è pronto ad affiancare Luka Modric e il rientrante Adrien Rabiot. Sugli esterni riecco Bartesaghi con Saelemaekers.