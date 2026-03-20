Sorprese in attacco, triplo annuncio di Allegri: “Bisogna svegliarsi”

Le dichiarazioni del tecnico livornese in vista della gara di sabato sera a San Siro tra il Milan e il Torino: il punto della situazione

Inevitabile parlare di Rafa Leao, con la speranza che si possa scrivere la parola fine sulla vicenda. Così anche in conferenza stampa si è trattato l’argomento relativo al portoghese e quanto fatto domenica sera al momento del cambio.

Massimiliano Allegri ha provato a gettare acqua sul fuoco, spostando il focus sul Torino: “Sono cose che succedono all’interno di una stagione dove contano molto i punti. L’unica cosa da fare è rimanere sereni, domani abbiamo una partita importante prima della sosta. È difficile perché il Torino da quando è arrivato D’Aversa fa buoni risultati. Lasciamo perdere quello che è successo, dobbiamo essere concentrati su domani“.

Poi c’è stato l’annuncio, che tutti si aspettavano. E’ finalmente arrivato il momento di rivederlo tra con la squadra: “Gimenez sta bene, domani sarà convocato“. Il messicano, dunque, rientra dopo un lunghissimo stop. Si accomoderà in panchina.

Ma chi sarà a giocare in avanti? Leao e Pulisic faranno ancora coppia? “I due hanno avuto una stagione con infortuni, uno ha saltato la preparazione, l’altro ha fatto una bella preparazione e poi è stato due mesi fuori”. Ha proseguito Allegri: “Ora è importante fare bene gli ultimi due mesi. Pulisic sta bene, dal punto di vista della condizione fisica a Roma ha fatto una buona prestazione. Manca precisione nei tiri, ma la ritroverà. Rafa ha 9 gol, mancano ancora delle partite e può andare in doppia cifra. Ma ora abbiamo tutti a disposizione, per giocare bisogna darsi una sveglia. Tutti”.

Il messaggio è dunque chiaro, bisogna dimostrare di poter fare davvero la differenza per meritarsi una maglia da titolare. Fullkrug e Nkunku quindi non sono esclusi a priori: Leao e Pulisic non sono certi di giocare dall’inizio.