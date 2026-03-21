Clamoroso Milan: “Tonali e Theo Hernandez ancora rossoneri”

Le dichiarazioni sul difensore e soprattutto sul centrocampista non sembrano davvero lasciare dubbi: il punto della situazione

Nostalgia canaglia. In casa Milan, tanti tifosi rossoneri rimpiangono Theo Hernandez, che in estate è stato ceduto in Arabia Saudita. Un addio doloroso, ma per qualcuno dalle parti di via Aldo Rossi inevitabile. Il sostituto, Pervis Estupinan, lo ha fatto rimpiangere non poco, nonostante abbia deciso il derby.

L’ex Brighton è diventato presto una riserva di Bartesaghi e molti sostenitori del Diavolo rivorrebbero il francese a correre sulla fascia, a sprintare e duettare con Rafa Leao. Ma non sarà possibile, di certo non la prossima stagione. Di certo non con l’attuale dirigenza e Amministratore delegato al comando.

Ma c’è chi sogna il suo ritorno. Carlo Pellegatti è nostalgico e non lo nasconde sul proprio canale YouTube: “Ho visto lo splendido gol di Theo Hernandez. Torna Theo, torna Theo! I ritorni non hanno mai portato molta fortuna al Milan, ma sono stati sempre meravigliosamente emozionanti: parlo di Kakà, di Sheva e anche di Capello e Sacchi. Eravamo felici. E si vive anche di ricordi”.

“Avete visto terzini sinistri migliori di Theo? Magari con Theo, in quella fascia potrebbe tornare Leao – prosegue Pellegatti – Vorrei avere una partita con loro due insieme, che nostalgia della coppia. Tanto non c’è niente di meglio in giro. Theo torna, è un invito ai dirigenti del Milan“.

Milan, Pellegatti: “Sarà emozionante il ritorno di Tonali”

Un altro grande rimpianto è ovviamente Sandro Tonali. La sua cessione, però, è risultata inevitabile, vista la cifra messa sul piatto dal Newcastle. In passato è stato lo stesso centrocampista italiano a far capire che nel suo futuro, prima o poi, tornerà ad esserci la squadra per la quale fa il tifo.

Non ha dubbi Pellegatti: “Come sarà emozionante il ritorno di Tonali tra qualche anno. Perché Tonali è un vecchio cuore rossonero, se non ha gli impegni con il Newcastle è lì quando ci sono le partite del Milan. Tonali – date retta a me – torna! Non subito, prima passerà in una big inglese. Il Newcastle in questo momento chiede 80 milioni di euro”. Certi amori, d’altronde, fanno dei giri immensi e poi ritornano.