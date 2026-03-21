@ML – Infortunio Leao, l’esito dell’esame

Le ultimissime notizie relative alle condizioni fisiche dell’attaccante portoghese costretto a saltare Milan-Torino per un guaio muscolare

Poche ore e il Milan scenderà in campo per sfidare il Torino. Lo farà a San Siro, alle ore 18.00, senza Rafa Leao. La notizia – data su MilanLive.it – nella serata di ieri ha tenuto in ansia tutto il popolo rossonero. Il portoghese, d’altronde, sta vivendo una stagione complicata dal punto di vista fisico.

La pubalgia non lo ha lasciato mai in pace e ne sta costantemente influenzando le prestazioni. Il Leao, libero mentalmente, capace di saltare gli avversari come birilli, purtroppo non si è mai visto. E’ limitato parecchio ma per amore del Milan ha deciso di stringere i denti, risultando comunque il giocatore più decisivo. La doppia cifra stagionale è stata raggiunta, muovendosi da prima punta.

Ieri, dopo lo stop fatto trapelare dal Diavolo, si è temuto il peggio. Si è temuto uno stop lungo, ma così non sarà.

La risonanza magnetica eseguita oggi – come appreso da MilanLive.it – ha escluso la presenza di lesioni per il numero dieci portoghese. Leao potrà continuare a dare una mano alla squadra, magari già contro il Napoli, anche senza riuscire a dare il 100%.