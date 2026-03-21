Pagelle Milan Torino, il migliore e il peggiore in campo

Il Milan fa il suo dovere: battuto il Torino a San Siro con il risultato di 3-1, le pagelle della partita

Il migliore

Youssouf Fofana merita un premio. Non solo per il gol, che permette al Milan di raggiungere il terzo gol e di vincere la gara, ma per tutta la partita e per gran parte della stagione. Spesso criticato ingiustamente, ha sempre dato il suo contributo, nonostante un ruolo non suo e non idoneo alle sue caratteristiche. Si è messo a disposizione e ha sempre fatto delle buone prestazioni, pur con qualche errore da matita rossa come capita a chiunque. Bravo!

Il peggiore

Prestazione molto negativa di Tomori, che Allegri toglie dal campo subito ad inizio ripresa per inserire Athekame e cambiare sistema di gioco. Un cambio che conferma ufficialmente il cambio di gerarchie: De Winter e Pavlovic sono oggi i migliori centrali per Allegri, in attesa del rientro di Gabbia previsto forse per Napoli.

Le pagelle di Milan-Torino

MAIGNAN 6

TOMORI 5 (Dal 46′ ATHEKAME 6,5)

DE WINTER 7

PAVLOVIC 7

SAELEMAEKERS 5,5 (Dal 90′ ODOGU SV)

FOFANA 7 (Dal 69′ RICCI 6)

MODRIC 6

RABIOT 7

BARTESAGHI 6

PULISIC 6 (Dal 77′ GIMENEZ 6)

FULLKRUG 5,5 (Dal 69′ NKUNKU 6)