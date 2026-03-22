Il Milan programma il futuro: vertice di mercato con Allegri, i dettagli

Retroscena Milan, a metà settimana è andato in scena un incontro di mercato fra dirigenti e Allegri: di cosa si è parlato

Tre punti pesanti in campo e un vertice decisivo fuori. Il Milan accelera su entrambi i fronti: vittoria contro il Torino e prime mosse concrete per costruire la squadra della prossima stagione. Il successo per 3-2 contro il Torino rafforza il secondo posto e avvicina la qualificazione in Champions League. In parallelo, la dirigenza lavora sul futuro: a Casa Milan è andato in scena un incontro tra Giorgio Furlani, Igli Tare e Massimiliano Allegri. Sul tavolo il budget per il mercato estivo e le linee guida per la nuova rosa. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra competitiva su più fronti.

Strategia condivisa

Dal confronto emerge una direzione precisa. Il Milan punterà su un equilibrio tra giovani in crescita e profili internazionali già affermati, in grado di sostenere il triplo impegno stagionale. Le idee tra area tecnica e società coincidono, con una visione comune su come rinforzare l’organico senza disperdere risorse. La programmazione entra nel vivo proprio ora, con settimane decisive per definire priorità e investimenti.

Le richieste di Allegri

Massimiliano Allegri ha già indicato le necessità: almeno quattro rinforzi di primo piano. I ruoli individuati sono chiari: un difensore centrale mancino, un esterno a tutta fascia, una mezzala con gol, un regista alternativo a Modric e un centravanti prolifico.

Il Milan prepara una rivoluzione mirata. Dalla qualificazione Champions alle scelte di mercato: il futuro rossonero prende forma adesso.