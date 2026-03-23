Goretzka al Milan, tutto vero: in Germania sono sicuri

Una fonte autorevole non ha dubbi in merito al centrocampista che vedrà scadere il prossimo 30 giugno il proprio contratto con il Bayern Monaco

Per tornare grandi, servono grandi giocatori. Massimiliano Allegri, nel summit avuto la settimana scorsa con Igli Tare e Giorgio Furlani, ha fatto capire a chiare lettere cosa occorre al suo Milan per provare a vincere lo Scudetto e per competere davvero in Champions League.

Adrien Rabiot e Luka Modric sono l’esempio di quanto sia fondamentale avere elementi di alta caratura morale e tecnica. Sono loro che si prendono le responsabilità e che guidano il gruppo. I giocatori più giovani non possono far altro che crescere più velocemente se hai degli esempi in campo e nello spogliatoio da seguire. Allegri, dunque, vuole nuovi Rabiot. Semplice.

E tra i ‘nuovi’ Rabiot finiti sul taccuino della dirigenza c’è certamente Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco, che lo scorso 6 febbraio ha compiuto 31 anni, è desideroso di vivere una nuova esperienza, lasciando il Bayern Monaco.

Milan, Goretzka rossonero: obiettivo concreto di Tare

L’Italia lo stuzzica parecchio, ma per convincerlo a firmare bisogna mettere sul piatto uno stipendio importante da almeno 5-6 milioni di euro, senza considerare le commissioni.

Una spesa che il Milan potrebbe permettersi di fare per un giocatore che porterebbe esperienza e qualità. In stagione Goretzka ha disputato 37 partite, per circa 1800 minuti: i gol segnati sono stati due, così come gli assist, tutti in Bundesliga.

Goretzka è una garanzia, che alzerebbe il livello del centrocampo del Milan. Un Milan che ci sta pensando seriamente: la notizia è ormai di dominio pubblico da settimane, ma nelle scorse ore è arrivata una conferma importante direttamente dalla Germania.

E’ Christian Falk a scrivere dell’interessamento dei rossoneri per Leon Goretzka. Il collega della Bild, che si occupa spesso di mercato, conosce benissimo le dinamiche del club bavarese e dei suoi calciatori. Nei giorni scorsi, Goretzka è stato accostato anche a Juventus e Inter, oltre a diverse squadre di Premier League.