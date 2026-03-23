Kessie di nuovo in Serie A, occhio al Milan: i dettagli

Il centrocampista ivoriano è tentato dal ritorno in Italia e attenzione anche alla candidatura del Milan, ecco i dettagli

Frank Kessie spinge per un ritorno in Serie A. Secondo Matteo Moretto, il centrocampista ivoriano ha aperto a un nuovo capitolo lontano dall’Arabia. “La Juventus è una delle squadre molto interessate a lui, ma ci sono anche altri club“. L’ex Milan resta un profilo appetibile per esperienza e fisicità, con diverse big italiane pronte a inserirsi nella corsa.

Il richiamo della Serie A pesa nella scelta del giocatore, protagonista in passato con la maglia rossonera fino alla vittoria dello Scudetto.

Ingaggio alto

La trattativa resta complessa per un fattore decisivo: l’ingaggio elevato percepito in Arabia. Moretto sottolinea un aspetto chiave: “In Arabia guadagna una cifra importante, quindi chiunque vorrà Kessiè dovrà fare i conti anche con il suo importante ingaggio“. Un ostacolo che impone valutazioni precise da parte dei club interessati.

Nonostante questo, l’ipotesi di un ritorno in Italia prende quota, con diversi club pronti a monitorare la situazione nelle prossime settimane.

Milan osserva

Il Milan segue con attenzione l’evoluzione. Il profilo di Kessie garantisce conoscenza dell’ambiente, esperienza internazionale e impatto fisico immediato. Elementi che si sposano con le richieste di Massimiliano Allegri, orientato su giocatori pronti.

Molto dipenderà dalle condizioni economiche e dalle scelte del giocatore. Il mercato estivo può riportare Kessie in Serie A, con il Milan pronto a valutare ogni opportunità.