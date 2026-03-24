Blitz a Bologna, doppio colpo per il Milan

Si muove il mercato in vista della prossima estate: il Diavolo dovrà mettere a segno diversi colpi per allungare la rosa

Manca sempre meno alla qualificazione alla Champions League. Con il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, il Milan è rinato dopo un anno all’inferno. I tifosi sono chiaramente felici del lavoro del tecnico livornese, ma sono consapevoli del fatto che per sognare davvero lo Scudetto occorre un mercato all’altezza della situazione.

Il Milan in Europa avrà bisogna di almeno un rinforzo per reparto. Servono giocatori di spessore, oltre che giovani pronti al grande salto. Dopo il summit tra Allegri, Tare e Furlani, si sta dunque lavorando per vivere un’estate calda. Il Milan dovrà partire in pole position con innesti mirati.

Il grande colpo dovrà essere il centravanti: il Diavolo non ha ancora trovato il profilo giusto per permettere al reparto di compiere il salto di qualità. I nomi sul taccuino dei rossoneri sono diversi e tra preferiti c’è certamente Moise Kean. L’italiano però non è l’unico giocatore di Serie A che piace a Igli Tare e Giorgio Furlani.

Dusan Vlahovic è ormai sempre più vicino al rinnovo con la Juve e sta perdendo quota. Sono in rialzo invece quelle di Pellegrino del Parma e di Castro del Bologna. L’argentino rossoblu, come racconta Tuttosport, è stato seguito da vicino domenica da alcuni scout rossoneri, presenti al Dall’Ara.

Ovviamente Castro non è l’unico osservato speciale. Non è un segreto, infatti, che il primo nome della lista per rafforzare la difesa sia Mario Gila. Il centrale della Lazio ha una valutazione da venti milioni di euro e il Milan vorrebbe chiudere per lui entro la primavera. L’ex Real Madrid è stato tra i protagonisti della gara di domenica.