Milan, affare a rischio: una squadra inglese si è inserita

L’affare in casa rossonera è impostato da tempo ma ora è a rischio: si è inserita una squadra inglese, i dettagli

Con la vittoria contro il Torino e il pareggio della Juve col Sassuolo, il Milan ha blindato la qualificazione in Champions, ormai in cassaforte. Addirittura i rossoneri possono pensare di tornare in lotta per il titolo al rientro dalla sosta, ma molto dipende da quello che sarà il risultato della partita contro il Napoli, uno scontro diretto di altissimo profilo. Nel frattempo, però, con una Champions conquistata, si può già iniziare a ragionare sul mercato estivo. Goretzka è il grande sogno per il centrocampo mentre per la difesa Igli Tare ha già scelto da tempo il primo obiettivo: è Mario Gila della Lazio, con il quale ha un ottimo rapporto.

Con Lotito c’è già una trattativa aperta con Giorgio Furlani: con un contratto in scadenza a giugno 2027, un’offerta da 15-20 milioni potrebbe bastare per acquistare uno dei migliori difensori del campionato italiano. Un affare ben impostato e molto vicino alla chiusura, ma occhio alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Premier League. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Aston Villa sta provando ad inserirsi e questo mette a rischio tutta l’operazione. Gli inglesi possono alzare l’offerta sia alla Lazio che al giocatore per l’ingaggio. La carta che il Milan è pronto a giocarsi si chiama Tare: il direttore sportivo e il difensore spagnolo hanno un grande rapporto e questo potrebbe fare la differenza.