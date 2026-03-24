Milan, centrocampo stellare per il prossimo anno: colpo pazzesco

I rossoneri sono al lavoro per un acquisto stellare a centrocampo per regalare ad Allegri un colpo da novanta, i dettagli

Il Milan sta lavorando seriamente su un grande nome per il centrocampo: è Leon Goretzka, in scadenza di contratto a giugno con il Bayern Monaco. I contatti fra Igli Tare e l’entourage del tedesco vanno avanti da un bel po’ di tempo. Anche durante il mese di gennaio si era parlato di questa possibilità, poi però accantonata a causa dei costi troppo alti del suo ingaggio. Nelle ultime ore però la pista si è riaperta, con il Milan che sarebbe in netto vantaggio rispetto alla concorrenza di: Inter, Juve, Atletico Madrid e inglesi.

Nodo ingaggio

L’operazione passa soprattutto dai numeri. Negli ultimi anni il tedesco ha percepito circa 9 milioni più bonus al Bayern Monaco. Per convincerlo, il Milan dovrà avvicinarsi a 6-7 milioni a stagione, aggiungendo un premio alla firma. Una cifra importante, che impone scelte mirate e una strategia chiara. La dirigenza, con Igli Tare in prima linea, lavora per costruire un’offerta che possa convincere il giocatore a dire sì senza sforare di troppo il tetto ingaggi imposto da Cardinale. Non sarà semplice, ma il direttore sportivo è abile nel trovare soluzioni di questo tipo.

Allegri sogna in grande

L’eventuale arrivo di Goretzka cambierebbe volto al reparto. Insieme ad Adrien Rabiot e Luka Modric, che sta ancora riflettendo sulla possibilità di rinnovare per un anno il suo contratto, il Milan costruirebbe un centrocampo di livello internazionale, pronto a competere in Serie A e in Europa. A questi poi ci sarà bisogno di aggiungere anche altri elementi di ricambio per poter giocare al meglio le tre competizioni. Jashari e Ricci sono già in casa, e poi c’è anche Fofana che ha sempre fatto la sua parte (con un gol fondamentale segnato al Torino lo scorso week-end).