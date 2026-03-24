Milan, Dinamo Zagabria in pressing su Modric: ufficiale entro aprile

Le ultimissime notizie relative al futuro del centrocampista croato, che non ha mai nascosto di voler tornare un giorno a casa

Oltre 2500 minuti, con due gol decisivi e due assist. E’ questo il bilancio di Luka Modric con la maglia del Milan: il centrocampista, che ha festeggiato i 40 anni lo scorso 9 settembre, ha sempre giocato, rimanendo in panchina in una sola circostanza, contro la Fiorentina a Firenze. Solo contro il Lecce, poi, è partito dalla panchina.

Impossibile chiedere di più al Pallone d’Oro croato, che ad ogni singola partita, si dimostra un campione a 360 gradi: corre quanto Gattuso e inventa alla Pirlo. Esperienza, tenacia e qualità tecniche, Luka Modric sta dando tutto per il Milan, dentro e fuori dal campo.

Il centrocampista ha così convinto proprio chiunque, diventando un esempio da seguire per i suoi compagni. Il Milan non ha dubbi su di lui e vorrebbe continuare almeno per un altro anno insieme.

Milan-Modric, il punto sul futuro

Il Diavolo e Luka Modric hanno un’opzione per il rinnovo, ma tutto è nelle mani del classe 1985. Sta all’ex Real Madrid decidere cosa fare da grande: lasciare il calcio che conta per trasferirsi in un campionato minore è una possibilità, ma sarebbe un peccato visto cosa è capace ancora di offrire.

Tra le alternative c’è anche la Dinamo Zagabria, la squadra croata a cui è ovviamente più affezionato. The Touchline, scrive come la squadra, dove è cresciuto, abbia contattato l’entourage del giocatore per un possibile ritorno, ma Modric ha voglia di continuare a giocare ad alti livelli.

Arrivano così conferme sul fatto che il Milan stia lavorando al rinnovo. Un rinnovo che potrebbe essere ufficializzato entro il prossimo mese. Mundo Deportivo, in Spagna, invece, scrive che una decisione da parte di Luka Modric non è ancora arrivata. Il Milan e i suoi tifosi incrociano le dita e attendono fiduciosi.