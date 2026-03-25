Il Milan programma il futuro: da Goretzka a Castro, ma occhio alle sorprese (VIDEO)

I rossoneri pensano al futuro e programmano il prossimo mercato: Goretzka e Castro i primi nomi, ma occhio alle sorprese

Periodo di sosta e in casa Milan si pensa un po’ anche al futuro, senza spostare di troppo il focus sul campo. La trasferta di Napoli è la partita più importante della stagione: con una vittoria, la squadra di Allegri si candiderebbe a prima avversaria dell’Inter nella corsa Scudetto. Con una qualificazione in Champions League ormai blindata, però, i rossoneri pensano alle prossime mosse estive. Ora si può fare, visto che c’è più chiarezza dal punto di vista societario (con Igli Tare) e di panchina (con Max Allegri).

Ci sono diverse priorità: non bisogna soltanto migliorare la rosa dal punto di vista della qualità ma anche allungarla e renderla competitiva su ogni fronte. Leon Goretzka è il primo indiziato per il centrocampo: in scadenza a giugno col Bayern Monaco, Tare sta provando un colpo alla Modric (ma molto più costoso). Non è l’unico nome per la mediana però e occhio al pupillo Milinkovic-Savic. Capitolo attacco: Gimenez e Nkunku verso la cessione per arrivare al grande colpo, che può essere Moise Kean o Santiago Castro del Bologna.