Niente Goretzka per il Milan, Tare sceglie un altro big a centrocampo

Le ultimissime notizie sul calciomercato dei rossoneri, chiamati a rafforzare l’organico: il punto della situazione

La qualificazione alla Champions League è sempre più vicina. Il Milan può così programmare con serenità la prossima stagione. Una stagione che vedrà i rossoneri ripartire dall’Europa che conta dopo un’annata complicata passata all’inferno.

Il Diavolo, dunque, è pronto a tornare in paradiso e per farlo vuole rafforzare un organico non all’altezza per disputare due competizioni importanti. Servono rinforzi, servono rinforzi di un certo spessore: il sogno di Allegri è quello di avere ‘nuovi’ Adrien Rabiot. Giorgio Furlani e Igli Tare sono consapevoli di ciò e si proverà ad accontentare il tecnico livornese, aggiungendo in rosa anche giovani di belle speranze, pronti a spiccare il volo come ha fatto Athekame.

Il Milan prenderà certamente un centravanti, oltre che un difensore, ma proverà ad acquistare anche un centrocampista e due esterni. In questi ultimi giorni le attenzioni si sono spostate sulla mediana. Il futuro di Luka Modric è tutto da scrivere, ma a prescindere da quale sarà la sua decisione, un calciatore di spessore arriverà.

Milan, non solo Goretzka: tris di nomi per il centrocampo

Il Diavolo così ci sta provando concretamente per Leon Goretzka. Anche dalla Germania sono arrivate conferme, ma non sarà facile strapparlo alla concorrenza.

Si guarda così alle alternative. Alternative di un certo spessore come può essere Casemiro del Manchester United. Alle giuste condizioni può rappresentare un ottimo investimento: ha compiuto 34 anni ma è ancora un punto fermo dei Red Devils, con oltre 2100 minuti giocati.

Ma il sogno di Igli Tare è un altro: se si creeranno i presupposti per acquistarlo, il Milan ci proverà per riportarlo in Italia e nel calcio che conta. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, pupillo dell’albanese, che darebbe al Diavolo gol, esperienza e fisicità, rendendo il reparto di centrocampo devastante. Chissà che non possa nascere l’idea di uno scambio, magari con Ruben Loftus-Cheek.