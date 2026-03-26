Milan, nuovo ingresso in società: chi è e di cosa si occuperà Luke Baker

I rossoneri hanno allargato la società con un nuovo ingresso: si chiama Luke Baker, chi è e di cosa si occuperà coi rossoneri

Il Milan rafforza la propria struttura fuori dal campo e accelera sul fronte commerciale. La società rossonera inserisce una figura di alto profilo per sostenere la crescita dei ricavi e consolidare il posizionamento internazionale. Il club ha nominato Luke Baker come Senior Commercial Director, figura chiave nell’area business. Dopo oltre otto anni al Manchester United come Partnership Sales Director, Baker arriva a Milano con un bagaglio di esperienza internazionale. Riporterà direttamente al Chief Revenue Officer Maikel Oettle e avrà un ruolo centrale nello sviluppo delle attività commerciali.

Nel suo percorso professionale ha lavorato anche con colossi globali come Microsoft, Apple e Kargo, consolidando competenze strategiche nel settore delle partnership e delle vendite.

Cosa farà Baker nel Milan

All’interno del Milan, Baker guiderà le aree partnership e sales, con l’obiettivo di accelerare la crescita commerciale e rafforzare le strategie legate agli sponsor. Il club punta su un modello di ricavi sempre più diversificato, in cui sponsorizzazioni, merchandising e botteghino giocano un ruolo determinante.

I numeri confermano il trend: nella stagione 2024/25 il Milan si è avvicinato ai 500 milioni di euro di ricavi complessivi, includendo le plusvalenze.

Un dato su tutti: il club ha superato per la prima volta i 100 milioni di euro di ricavi da sponsorship. Un risultato sostenuto da accordi strategici di lungo periodo, come quelli con Emirates (rinnovato fino al 2031, con base destinata a crescere fino a 35 milioni annui) e Puma.

L’ingresso di Luke Baker rafforza la visione del Milan: espansione globale e crescita strutturale dei ricavi.