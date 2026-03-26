Milan, via Estupinan: di nuovo con De Zerbi

Estupinan non rientra nei piani futuri del Milan. In estate potrebbe andar via e potrebbe ritrovare ancora De Zerbi

Il Milan riflette sulle corsie laterali e valuta possibili cambiamenti in vista della prossima stagione. Tra i nomi sotto osservazione c’è quello di Pervis Estupinan, arrivato con aspettative importanti ma ancora lontano dalla continuità richiesta. L’esterno ecuadoriano, acquistato dal Brighton per 17 milioni più 2 di bonus, non ha convinto, tanto da perdere il posto da titolare. Non basta il gol decisivo nel derby contro l’Inter per cambiare il giudizio complessivo: le prestazioni altalenanti hanno portato Massimiliano Allegri a cambiare le gerarchie e a mettere davanti a lui il giovane Davide Bartesaghi.

Dall’Inghilterra potrebbe arrivare l’occasione giusta. Roberto De Zerbi, che ha esaltato le qualità di Estupinan al Brighton, è uno dei candidati per la panchina del Tottenham nella prossima stagione. Ecco quindi che, se dovesse verificarsi questo scenario, gli Spurs potrebbero diventare una destinazione probabile, come riportato da Calciomercato.com. La richiesta dei rossoneri si aggira intorno ai 14 milioni di euro, cifra ritenuta necessaria per chiudere l’operazione senza perdite a bilancio. L’uscita di Estupinan aprirebbe ovviamente le porte ad un altro acquisto per la fascia sinistra.