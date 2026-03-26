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@ML – Infortunio Leao, il dieci vola in Portogallo: gli aggiornamenti

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Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Rafa Leao. L’attaccante portoghese è tornato a casa: il punto della situazione

Leao triste
@ML – Infortunio Leao, il dieci vola in Portogallo: gli aggiornamenti (Ansa) – MilanLive.it

Ecco le ultimissime notizie su Rafa Leao in vista della gara contro il Napoli, in programma il lunedì di Pasquetta:

Rafa Leao, come ha potuto constatare MilanLive.it, è dunque volato all’estero per sottoporsi a nuovi controlli medici, per appurare il guaio all’adduttore che lo sta condizionando da tempo. 

Il portoghese sarà chiamato a proseguire il proprio iter di lavoro e trattamenti, per guarire dal problema fisico. In accordo con il club, lo farà lontano da Milanello, in Portogallo, dove potrà godere anche del calore della famiglia. Sfrutterà così questa pausa per le Nazionali per ritrovare la forma migliore in vista del finale di stagione. 

Solo al suo rientro, capiremo se sarà a disposizione per la delicatissima trasferta di Napoli. Trasferta a cui prenderà parte Ruben Loftus-Cheek, che si sta allenando in gruppo da due giorni, dopo l’incidente contro il Parma. Non è, invece, certo di esserci Matteo Gabbia. Rientro dell’italiano, però, è davvero vicino.

 