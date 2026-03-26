@ML – Infortunio Leao, il dieci vola in Portogallo: gli aggiornamenti

Arrivano novità importanti sulle condizioni fisiche di Rafa Leao. L’attaccante portoghese è tornato a casa: il punto della situazione

Ecco le ultimissime notizie su Rafa Leao in vista della gara contro il Napoli, in programma il lunedì di Pasquetta:

🔴⚫️Viaggio all’estero per #Leao dove ha svolto delle visite per valutare il problema all’adduttore.

In accordo con il #Milan proseguirà l’iter di lavoro e trattamenti per guarire dal guaio fisico in Portogallo. Farà ritorno a Milano settimana prossima #SempreMilan — Martin Sartorio (@MartinSa1988) March 26, 2026

Rafa Leao, come ha potuto constatare MilanLive.it, è dunque volato all’estero per sottoporsi a nuovi controlli medici, per appurare il guaio all’adduttore che lo sta condizionando da tempo.

Il portoghese sarà chiamato a proseguire il proprio iter di lavoro e trattamenti, per guarire dal problema fisico. In accordo con il club, lo farà lontano da Milanello, in Portogallo, dove potrà godere anche del calore della famiglia. Sfrutterà così questa pausa per le Nazionali per ritrovare la forma migliore in vista del finale di stagione.

Solo al suo rientro, capiremo se sarà a disposizione per la delicatissima trasferta di Napoli. Trasferta a cui prenderà parte Ruben Loftus-Cheek, che si sta allenando in gruppo da due giorni, dopo l’incidente contro il Parma. Non è, invece, certo di esserci Matteo Gabbia. Rientro dell’italiano, però, è davvero vicino.